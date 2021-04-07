Житель Чехии рассказал полицейским о своем розовом танке

Мужчина на востоке Чехии сказал полицейским о наличии у него танка T 34/85 розового цвета и самоходной артиллерийской установки SD-100. Житель признался в рамках оружейной амнистии, сообщает ведомство на странице в Twitter.

«Подобное вооружение этот мужчина держал у себя легально с 1990-х годов, но сомневался, что оно является достаточно охолощенным и не может быть использовано для стрельбы, поэтому предложил вниманию полиции», — говорится в сообщении.

В результате эксперты осмотрели танк и самоходку, заключив, что их нужно переводить в категорию «запрещенное вооружение». При этом танк и артустановку разрешили оставить владельцу у себя. По словам полиции, мужчина хранил их в безопасности.

Оружейная амнистия проходит в Чехии регулярно. В 2021 году она будет идти до июля.

Ранее сообщалось, что советские танки в Латвии отправили в музеи.