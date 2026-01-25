Вирусолог оценил вероятность распространения вируса Нипах в России

На территории России нет резервуаров накопления вируса Нипах. Об этом заявил профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова Алексей Аграновский в беседе с RTRT.

«Это далекая от нас проблема. Это вирусы-эндемики, они характерны для определенных территорий. Это не «один чихнул, другой заразился». Ситуация совершенно отличная от ситуации, скажем, с коронавирусом или гриппом», — сказал он.

Как объяснил Аграновский, чтобы вирус бытовал на какой-либо территории, нужны определенные условия, которых в России сейчас нет. Например, нет животных-переносчиков, как было с коронавирусом, когда его могли распространить летучие мыши.

До этого Роспотребнадзор заявил, что в России не зафиксировано случаев завоза болезни, вызванной вирусом Нипах. Вспышка неизлечимого заболевания ранее случилась в Индии.

Вирус Нипах распространяется между животными и людьми, но может передаваться и от человека к человеку. Он может проявляться как бессимптомная инфекция и острые респираторные заболевания. Его симптомы включают лихорадку, головные боли, мышечные боли, рвоту и боль в горле, а в тяжелых случаях возможно воспаление головного мозга, ведущее к коме в течение двух суток.

Ранее сообщалось, что вирус бешенства «перепрограммирует» клетки человека.