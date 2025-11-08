На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
БПЛА с краской атаковал российское торгпредство в Швеции

В Швеции дрон с краской атаковал здание торгпредства РФ в Швеции
Telegram-канал «Russian Embassy, Sweden»

Утром торговое представительство РФ в Стокгольме снова было атаковано дроном, который сбросил на него краску. Об этом сообщает в Telegram-канале российское посольство в Швеции.

На опубликованном фото видно, что красная краска забрызгала ведущую к зданию дорожку. В посольстве отметили, что с 2024 года подобные инциденты произошли более двух десятков раз.

Так, 5 июля этого года беспилотник тоже сбросил на территорию российского торгового представительства пластиковый пакет с краской. Спустя два дня то же самое произошло с посольством РФ в Стокгольме.

А 1 сентября в Сиднее полицейских вызвали в здание диппредставительства на улице Фуллертон-стрит в Новом Южном Уэльсе около 8:00 (1:00 мск) из-за несанкционированной стоянки транспортного средства на подъездной дорожке. Правоохранители пытались поговорить с водителем в арендованном внедорожнике, но тот въехал в ворота консульства.

Ранее российское научное атаковали у берегов Мозамбика.

