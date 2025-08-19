На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Петербурге пешеход попал под колеса пассажирского поезда, мужчину не спасли

В Петербурге мужчина не выжил после столкновения с поездом
true
true
true
close
Taras Valerievich/Shutterstock/FOTODOM

На севере Петербурга врачи не смогли спасти попавшего под поезд мужчину. Об этом сообщает 78.ru.

Инцидент произошел на перегоне Парголово – Парнас. По предварительным данным, человек оказался на рельсах, когда недалеко от него ехал поезд. Машинист заметил человека и попытался избежать аварии.

«Машинист подавал звуковые сигналы и применил экстренное торможение, однако наезд предотвратить не удалось», – сообщается в публикации.

В результате мужчина получил серьезные травмы, спасти его не смогли. По какой причине он оказался на рельсах, не уточняется.

На данный момент сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства произошедшего.

По данным местных СМИ, ответственные органы также устанавливают личность мужчины.

Ситуация повлияла на график движения состава. Задержка поезда составила чуть более 20 минут.

До этого в Москве школьник на электросамокате попал под колеса автобуса. Под транспорт его бросило после того, как он не справился с управлением и врезался в столб.

Ранее в Челябинске подростка нашли на крыше электрички, его не спасли.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами