В Петербурге пешеход попал под колеса пассажирского поезда, мужчину не спасли

В Петербурге мужчина не выжил после столкновения с поездом

На севере Петербурга врачи не смогли спасти попавшего под поезд мужчину. Об этом сообщает 78.ru.

Инцидент произошел на перегоне Парголово – Парнас. По предварительным данным, человек оказался на рельсах, когда недалеко от него ехал поезд. Машинист заметил человека и попытался избежать аварии.

«Машинист подавал звуковые сигналы и применил экстренное торможение, однако наезд предотвратить не удалось», – сообщается в публикации.

В результате мужчина получил серьезные травмы, спасти его не смогли. По какой причине он оказался на рельсах, не уточняется.

На данный момент сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства произошедшего.

По данным местных СМИ, ответственные органы также устанавливают личность мужчины.

Ситуация повлияла на график движения состава. Задержка поезда составила чуть более 20 минут.

