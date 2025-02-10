Депутат предложил обсуждать «скрытые угрозы» Дня святого Валентина

Депутат муниципального образования Санкт-Петербурга Михаил Ветров предложил ввести в школах классные часы о «нравственных рисках», связанных с празднованием Дня всех влюбленных. Соответствующее обращение на имя министра просвещения Сергея Кравцова есть в распоряжении RT.

По мнению Ветрова, западный праздник продвигает «физиологический подход» к отношениям, игнорируя духовные ценности.

«Атрибутика Дня святого Валентина провоцирует ранние половые контакты, чуждые русской культуре проявления чувств и потребительское поведение», — заявил он.

Депутат акцентировал, что школьники 5–11-х классов особенно уязвимы из-за гормональных изменений и недостатка жизненного опыта: «Это может привести к трагедиям». Ветров призвал объяснять подросткам опасности ранней интимной жизни и «моральные ловушки» праздника.

День святого Валентина — это праздник любви, романтики и нежных чувств. В эту дату хочется порадовать любимого человека чем-то особенным. Как выбрать презент так, чтобы он запомнился и передал всю силу чувств, разобралась «Газета.Ru» и составила списки подарков на 14 февраля, которые подойдут девушкам и парням.

Ранее в МВД предупредили об активизации кибермошенников перед 14 февраля.