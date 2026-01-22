В Тюменской области женщина умерла после укуса кошки

72.ru: в Тюменской области женщина умерла от бешенства после укуса больной кошки

В Тюменской области зафиксирован смертельный случай бешенства у человека после укуса кошки, погибшая не обращалась за медицинской помощью. Об этом сообщает 72.ru.

Инцидент произошел в декабре 2025 года в Бердюжском районе. Пострадавшую укусила кошка, которая ранее контактировала в лесу с больным диким животным. Женщина не придала происшествию значения и не стала обращаться к врачам для проведения экстренной профилактики. Позже она скончалась от бешенства.

Специалисты регионального Роспотребнадзора напоминают, что бешенство является смертельным для людей и животных заболеванием и подчёркивают необходимость немедленного обращения за медицинской помощью после любого укуса животного для проведения вакцинации.

До этого в Саратовской области мужчина попал в больницу после укуса дикого ежа. Сразу после инцидента обратился в травмпункт, получил консультацию врача и был госпитализирован.

Ранее бешеная рысь искусала ребенка в детском лагере в Башкирии.