В Екатеринбурге неизвестный облил девушку кислотой в паркинге жилого комплекса

kp.ru: на жительницу Екатеринбурга напали с кислотой в подземном паркинге

В Екатеринбурге неизвестный напал на девушку в подземном паркинге жилого комплекса, злоумышленник облил пострадавшую едкой жидкостью из бутылки и скрылся. Об этом сообщает kp.ru.

Инцидент произошел утром 12 января в ЖК на бульваре Владимира Белоглазова. По словам очевидцев, нападавший поджидал жертву на лестничном спуске в подземный паркинг и выплеснул на нее содержимое стеклянной бутылки.

Соседи услышали шум и поспешили на помощь. Они вызвали скорую помощь и полицию. На месте происшествия остались осколки бутылки и следы жидкости. Как сообщила одна из свидетельниц, одежда пострадавшей была в крови, а лицо сильно покраснело.

По описанию очевидцев, нападавший худощавого телосложения, одетый во все черное, сразу после инцидента убежал в сторону соседней стройки. В этом месте, по словам жильцов, нет камер видеонаблюдения. Правоохранительные органы проводят проверку по факту нападения, мотивы и личность злоумышленника устанавливаются. Состояние пострадавшей уточняется.

