Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроПротесты в Иране — 2026
Новости. Общество

В Екатеринбурге неизвестный облил девушку кислотой в паркинге жилого комплекса

kp.ru: на жительницу Екатеринбурга напали с кислотой в подземном паркинге
AlexandrinaZ/Shutterstock/FOTODOM

В Екатеринбурге неизвестный напал на девушку в подземном паркинге жилого комплекса, злоумышленник облил пострадавшую едкой жидкостью из бутылки и скрылся. Об этом сообщает kp.ru.

Инцидент произошел утром 12 января в ЖК на бульваре Владимира Белоглазова. По словам очевидцев, нападавший поджидал жертву на лестничном спуске в подземный паркинг и выплеснул на нее содержимое стеклянной бутылки.

Соседи услышали шум и поспешили на помощь. Они вызвали скорую помощь и полицию. На месте происшествия остались осколки бутылки и следы жидкости. Как сообщила одна из свидетельниц, одежда пострадавшей была в крови, а лицо сильно покраснело.

По описанию очевидцев, нападавший худощавого телосложения, одетый во все черное, сразу после инцидента убежал в сторону соседней стройки. В этом месте, по словам жильцов, нет камер видеонаблюдения. Правоохранительные органы проводят проверку по факту нападения, мотивы и личность злоумышленника устанавливаются. Состояние пострадавшей уточняется.

Ранее жена облила спящего мужа кислотой в день его рождения.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27599431_rnd_9",
    "video_id": "record::e6718b6d-c4cb-4426-8773-e8eb451a7399"
}
 
Теперь вы знаете
8 уловок маркетологов, на которые попадаются россияне
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+