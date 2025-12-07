В Греции произошли задержания на акции памяти убитого подростка

CNN: в Афинах более 60 человек задержали на акции памяти убитого подростка

В Афинах полиция попыталась разогнать многотысячную акцию памяти в честь 15-летнего Александроса Григоропулоса, убитого полицейским в 2008 году, Кадры с места происшествия опубликовал CNN.

По данным телеканала, у места гибели подростка собрались около 5 000 человек. Участники марша с лозунгами о несправедливости и правах молодежи прошли от Пропилеи к площади Синтагма в центре столицы.

Перед началом мероприятия полиция заблокировала доступ к памятнику, где утром оставляли цветы и записки. В ходе марша возникла напряженность: правоохранители применили слезоточивый газ, а протестующие бросали «коктейли Молотова». В ответ полиция устроила блокаду в районе Экзархии.

Из-за памятных мероприятий и столкновений с полицией в Афинах были перекрыты несколько центральных улиц и закрыты две станции метро. Согласно телеканалу «Скай», в ходе акции было задержано более 67 человек: 15 — на месте, затем еще 38, из которых четыре были преобразованы в аресты. Днем в ходе студенческого марша было произведено еще 14 задержаний.

Александрос Григоропулос был застрелен 6 декабря 2008 года, что вызвало двухнедельные протесты по всей Греции. С тех пор ежегодно проходят акции памяти, которые нередко перерастают в столкновения с полицией и случаи вандализма.

