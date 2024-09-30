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Ценный клад нашли в Кирилло-Белозерском музее

В Кирилло-Белозерском музее нашли клад с монетами эпохи Смутного времени

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Photo_Olivia/Shutterstock/FOTODOM

Специалисты нашли клад с редкими монетами в Кирилло-Белозерском музее-заповеднике в Вологодской области. Об этом сообщается на сайте музея.

В музее-заповеднике проводятся раскопки по всему периметру здания Поварни XVI столетия, у Священческих келий XVI века и Монастырского Архива XVII века, в ходе которых и был обнаружен ценный клад с серебряными монетами, датированными эпохой Смутного времени, рассказал директор музея Михаил Шаромазов.

Общее количество монет составило 266 штук. На монетах изображен Георгий Победоносец. Надписи на серебряных копейках разные – «Великий князь Иван», «Великий князь Дмитрий».

В музее отметили, что в монастыре уже находили два клада, но последний из них состоял из шести серебряных монет. Поэтому такая огромная находка порадовала и восхитила и археологов, и музейщиков.

Монеты находятся в аварийном состоянии и требуют реставрации. В ближайшее время их передадут экспертам в Москву.

В мае в Англии пенсионер-кладоискатель потерялся во время похода и случайно обнаружил редкий меч, головку топора и браслет бронзового века.

Ранее археологи нашли десятки печатей царей Хеттского царства.

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