Новости. Общество

Американец купил старый сейф и стал миллионером

В США мужчина купил старый сейф и нашел в нем $7,5 млн
В США мужчина купил старую складскую ячейку за $500 (40 тысяч рублей) и нашел в ней сейф с $7,5 млн (587 млн рублей). Об этом сообщает издание Metro.

Эту историю рассказал аукционист Дэн Дотсон в эфире телешоу Storage Wars. Он проводил аукцион, где распродавали складские ячейки, за которые несколько месяцев не вносили плату. При этом никто не знал, что в них может храниться.

По словам Дотсона, обычно внутри сейфов пусто. Но не в этот раз. Кому принадлежал сейф с $7,5 млн внутри и откуда у его бывшего хозяина были такие средства, осталось загадкой. Предполагается, что владелец мог переехать или попасть в тюрьму, из-за чего перестал оплачивать складскую ячейку.

До этого сообщалось, что в США моряки нашли на борту затонувшего 300 лет назад судна клад стоимостью $1 млн. Монеты были частью груза испанского флота, состоявшего из 11 кораблей, который перевозил богатства из Нового Света в Испанию.

Ранее польские власти получили письмо от анонима о тайне золотого поезда нацистов.

