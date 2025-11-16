На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Подмосковье вспыхнул вагон электрички

112: в Орехово-Зуево загорелся вагон электрички, 30 человек эвакуированы
true
true
true

В подмосковном Орехово-Зуево загорелся вагон электрички. Об этом сообщает 112.

Telegram-канал пишет, что из поезда эвакуировали 30 человек. Никто не пострадал. На место происшествия выехали две бригады спасателей.

Видео опубликовал канал «Подслушано электрички Москвы». По его данным, пожар произошел в 19:18 на Казанском направлении Московской ж/д.

«Произошло возгорание крышевого оборудования одного из вагонов пригородного поезда №6840 Москва-Казанская–Черусти. Пассажиры были высажены на остановочном пункте Заполицы», — говорится в посте.

Telegram-канал добавляет, что пожарные локализовали возгорание за полчаса. Из-за случившегося задержался поезд дальнего следования №26 Москва--Ижевск.

В сентябре грузовой поезд и фура столкнулись на железнодорожном переезде в Смоленской области. Водитель большегрузного автомобиля не выжил, машинист и его помощник получили травмы. В результате ДТП 16 вагонов опрокинулись и загорелись, в 12 из них перевозился бензин. Дорожная авария стала причиной отмены нескольких поездов.

Ранее горящий поезд с техникой ВСУ сняли на видео.

