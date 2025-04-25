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Девочка, пострадавшая от упавшей наледи, отсудила 1,2 млн рублей у хозяйки балкона

В Липецке хозяйка балкона выплатит компенсацию из-за упавшей на ребенка наледи
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Shutterstock

Суд вынес приговор жительнице Липецка, с балкона которой на голову девочки упала наледь. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Инцидент произошел в 2022 году, но приговор был оглашен только сейчас. По версии следствия, на несовершеннолетнюю с козырька балкона квартиры на пятом этаже упали сосульки.

«Потерпевшей, получившей закрытую черепно-мозговую травму, понадобилась квалифицированная медицинская помощь и длительная реабилитация», – сообщается в публикации.

В отношении хозяйки квартиры возбудили дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Правоохранители выяснили, что именно она должна была убирать наледь.

Суд приговорил женщину к 200 часам обязательных работ, но поскольку срок давности истек, ее от отбывания наказания освободили. Помимо этого она выплатит семье девочки 1,2 миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда.

Ранее глыба льда с крыши дома рухнула на семилетнего мальчика.

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