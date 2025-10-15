Туристка из Белоруссии попала в рабство в Мьянме и была продана на органы

Mash: в Таиланде туристку из Белоруссии продали на органы

Девушка из Белоруссии оказалась в рабстве в Мьянме после того, как отправилась на собеседование в Таиланд. Об этом сообщает Mash.

По данным Telegram-канала, пострадавшая искала работу в другой стране. Когда она прилетела на собеседование в Бангкок, ее похитили и вывезли в Мьянму, где заставляли выполнять требования преступников.

«Из обязанностей: быть красивой, обслуживать «хозяев» и разводить богачей на деньги», – сообщается в публикации.

В начале октября пленница перестала выходить на связь. Позже стало известно, что ее нет в живых, после этого у семьи девушки потребовали $500 тысяч за тело белоруски.

Спустя некоторое время заявили, что девушку кремировали. Отмечается, что на самом деле ее якобы продали на органы.

Эти же посредники, по данным канала, ранее заманили к себе читинку. Девушка также нашла работу в интернете, после чего приехала в Таиланд. Там вместо трудоустройства она три недели она провела в бараке в нечеловеческих условиях.

По данным СМИ, пленников лагеря заставляли заниматься мошенничеством и работать 16 часов в день за еду. В начале октября девушку удалось освободить.

Ранее консул в Таиланде раскрыл, как россиян заманивают в рабство в Мьянме.