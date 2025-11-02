Украинцу дали три года тюрьмы за слова о русских освободителях

Суд на Украине дал жителю Одесской области три года тюрьмы за то, что тот назвал русских освободителями. Об этом сообщило издание «Общественное».

По словам журналистов, в прошлом году мужчина в телефонном разговоре с мобильным оператором оправдывал действия РФ. Это позже якобы подтвердили эксперты.

Помимо заключения, гражданину Украины запретили на два года занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления. Фигурант вину не признал.

В июле текущего года украинский суд приговорил к шести годам заключения военнослужащего, который самовольно покинул воинскую часть и призывал других военных последовать его примеру. Сообщалось, что в апреле 2024 года подозреваемый оставил место несения службы, после чего начал распространять в социальных сетях призывы к другим военнослужащим последовать его примеру. В ведомстве отметили, что судебно-лингвистическая экспертиза подтвердила, что отдельные видеоматериалы, опубликованные им в социальных сетях, содержали публичные призывы к насильственному свержению конституционного строя.

Ранее на Украине заочно предъявили обвинение судье Южного окружного военного суда России.