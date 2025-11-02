На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Украинцу дали три года тюрьмы за слова о русских освободителях

Жителя Одесской области приговорили к 3 годам за слова о русских освободителях
true
true
true
close
Gleb Garanich/Reuters

Суд на Украине дал жителю Одесской области три года тюрьмы за то, что тот назвал русских освободителями. Об этом сообщило издание «Общественное».

По словам журналистов, в прошлом году мужчина в телефонном разговоре с мобильным оператором оправдывал действия РФ. Это позже якобы подтвердили эксперты.

Помимо заключения, гражданину Украины запретили на два года занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления. Фигурант вину не признал.

В июле текущего года украинский суд приговорил к шести годам заключения военнослужащего, который самовольно покинул воинскую часть и призывал других военных последовать его примеру. Сообщалось, что в апреле 2024 года подозреваемый оставил место несения службы, после чего начал распространять в социальных сетях призывы к другим военнослужащим последовать его примеру. В ведомстве отметили, что судебно-лингвистическая экспертиза подтвердила, что отдельные видеоматериалы, опубликованные им в социальных сетях, содержали публичные призывы к насильственному свержению конституционного строя.

Ранее на Украине заочно предъявили обвинение судье Южного окружного военного суда России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами