В Петербурге директора фирмы задержали за изнасилование школьниц в офисе

В Петербурге директора фирмы обвиняют в надругательстве над детьми

В Петербурге 36-летнего мужчину обвиняют в изнасиловании несовершеннолетних. Об этом сообщает «Фонтанка».

По версии следствия, к близости мужчина склонял пострадавших в офисном помещении здания на улице Маршала Говорова. Так, он уговорил 15-летнюю гостью принять наркотики и совершил преступление против половой неприкосновенности.

Еще одну 13-летнюю посетительницу он изнасиловал после того, как убедил ее принять запрещенные вещества.

Мужчину задержали. По данным издания, он работает коммерческим директором технической фирмы, женат. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по нескольким статьям, в том числе и об изнасиловании.

По данным СК РФ, вместе с одной из пострадавших он закрылся в помещении, не давая ей уйти. Еще одна девушка виделась с ним не только в офисном помещении, но и в квартире в Петербурге.

«Фигуранту предъявлено обвинение, следствие намерено ходатайствовать об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу», – сообщается в публикации.

На данный момент проводятся мероприятия, которые помогут выяснить все обстоятельства произошедшего.

Ранее в Подмосковье иностранца арестовали за развращение 11-летней девочки.