На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Ростовской области подросток в наушниках попал под поезд

В Ростовской области подросток попал под поезд, когда переходил пути в наушниках
true
true
true
close
Евгений Епанчинцев/РИА Новости

В Сальском районе Ростовской области пассажирский поезд сбил 16-летнего подростка, спасти юношу не удалось. Об этом сообщает Транспортная полиция Северо-Кавказского федерального округа в Telegram-канале.

Инцидент произошел на перегоне «Развильная-Забытый», 16-летний юноша переходил железнодорожные пути и оказался под колесами поезда. Машинист, заметив молодого человека применил экстренное торможение и подавал звуковые сигналы, но подросток не услышал их, потому что был в наушниках.

Спасти молодого человека не удалось. По факту произошедшего проводится проверка. Обстоятельства несчастного случая устанавливаются.

До этого в Краснодаре поезд сбил мужчину, переходившего железнодорожные пути. Пострадавший вышел на пути и был замечен машинистом поезда Мурманск — Новороссийск. Пешеход не услышал звуковые сигналы, так как был в наушниках. 38-летний мужчина оказался под колесами поезда и получил различные травмы. Его экстренно госпитализировали.

Ранее в Кемеровской области поезд сбил мужчину и женщину.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами