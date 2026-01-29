Вирусолог объяснил, опасен ли вирус Нипах для россиян

Вирус Нипах не представляет угрозы для граждан России. Об этом aif.ru рассказал вирусолог, академик РАН, доктор биологических наук Сергей Нетесов.

По словам специалиста, вирус Нипах известен уже 27 лет.

«Вспышки — или, в последние годы, микровспышки — случаются в Индии и Бангладеш практически ежегодно. Для России этот вирус не опасен. За всю 27-летнюю историю наблюдений не было зафиксировано ни одного случая ввоза этой болезни из указанных стран. Проблема во многом раздута прессой», — объяснил вирусолог.

Он напомнил, что вирус Нипах не передается воздушно-капельным путем. У него алиментарный путь передачи. Заражение происходит при употреблении фруктов, которые были надкусаны летучими лисицами, либо немытых плодов, поднятых с места, где обитают и испражняются эти животные.

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) до этого сообщили, летальность вируса Нипах, вспышка которого произошла в Индии, составляет от 40 до 75%. Для защиты от заражения рекомендуется тщательно мыть фрукты и не контактировать с животными без масок и перчаток.

Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что вирус Нипах может вызывать бессимптомную болезнь.