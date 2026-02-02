Размер шрифта
Общество

В Бурятии суд отказал владельцу квартиры, который обманом продал ее по «схеме Долиной»

В Бурятии мужчина пытался вернуть квартиру, которую продал по схеме Долиной
Shutterstock/FOTODOM

Житель Улан-Удэ пытался забрать свою жилплощадь назад по «схеме Долиной». Об этом сообщает Байкал Daily.

По данным портала, россиянин оформил договор купли-продажи с новыми владельцами и получил деньги, после чего обратился в суд, чтобы признать сделку недействительной.

По словам мужчины, во время заключения его ввели в заблуждение, и сам он продавать квартиру не планировал. Мужчина продолжал оплачивать коммунальные счета и не снимался с регистрации.

Новые владельцы потребовали, чтобы бывшему хозяину ограничили доступ в квартиру и выселить его.

«В ходе судебного разбирательства доводы экс-владельца о притворности сделки не нашли своего подтверждения», – сообщается в публикации.

Во время судебных разбирательств выяснилось, что улан-удэнец сам подписывал все документы и получил всю сумму.

В результате суд встал на сторону семьи, купившей жилье. Решение россиянин пытался обжаловать, но в вышестоящей инстанции решение не изменили.

Ранее пенсионерка отказалась от иска по «схеме Долиной», испугавшись принудительного лечения.
 
