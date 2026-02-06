Пенсионеры в России смогут подтвердить льготы через Max

Пользователи мессенджера Max смогут подтвердить статус пенсионера с помощью QR-кода, не предъявляя бумажные документы, сообщается на сайте «ВКонтакте».

Пилотный проект успешно протестировали в магазинах «Перекресток» и «Пятерочка» в Москве.

Также в пресс-службе Max отметили, что с начала марта подтвердить скидку пенсионера можно будет с помощью мессенджера на кассах самообслуживания во всех магазинах компании X5.

Напомним, в сентябре 2025 года в мессенджере Max появилась возможность подтвердить возраст при покупке товаров для совершеннолетних. Технология доступна в более чем 40 тыс. магазинов на кассах самообслуживания, среди которых «Лента», «Магнит», ВкусВилл» и другие.