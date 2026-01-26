Размер шрифта
Известного российского маркетолога отравили наркотиками и ограбили в Таиланде

Маркетолога Антона Котовского отравили в Таиланде
Российского маркетолога Антона Котовского отравили в Таиланде. Об этом сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на семью рекламщика.

По данным издания, Котовский пропал 21 января во время отдыха в Таиланде. Он ушел из отеля без вещей, денег и телефона. В тот же день родственники маркетолога объявили его в розыск. Отмечается, что перед инцидентом мужчина вел себя неадекватно и странно. К примеру, на пляже собирал мусор в кучу и называл это инсталляцией.

Позже Котовского нашли на пляже, откуда забрали в полицию и депортировали в Россию. Близкие маркетолога утверждают, что в баре ему подсыпали наркотики с целью ограбления. После исчезновения у мужчины также пропали чемодан, деньги и ценные вещи.

Котовский является креатором с опытом 16 лет. По словам маркетолога, за свои 38 лет он получил более 300 профессиональных наград. Мужчина является обладателем семи крупных премий международного фестиваля творчества в области рекламы «Каннские львы».

Ранее звезду «Апокалипсиса» арестовали за хранение наркотиков.
 
