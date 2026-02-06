Синоптик рассказал, где в России будет теплее всего в выходные

Синоптик Шувалов: 7 и 8 февраля теплее всего будет в Сочи

В предстоящие выходные самая теплая погода ожидается в Сочи. Об этом НСН рассказал глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

По словам специалиста, в субботу в Сочи температура воздуха составит +14°C, а в воскресенье ожидается +6...+8°C и дождь. После выходных произойдет похолодание.

Синоптик добавил, что холоднее всего в грядущие два дня будет на северо-востоке Якутии в Оймяконе и Верхоянске. Там столбики термометра опустятся до -45...-47°C.

«Больше всего снега, метели и почти угаданный ветер ожидаются на Камчатке и Курилах, в акватории Охотского и Берингового морей. Самая «яркая», солнечная, но морозная погода ожидается в Поволжье. Температура в регионе будет около -20°C», — отметил эксперт.

До этого ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец говорил, что лето 2026 года будет более засушливым и жарким, чем в прошлом году, особенно в июле и августе. Эксперт также предположил, что предстоящий весенний период окажется теплым, а май — дождливым.

