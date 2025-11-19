Суд в Магадане вынес приговор оккультисту за выращивание марихуаны

В Магадане суд приговорил приговорил бывшего преподавателя местного политехникума Сергея Кармазова к 6 годам лишения свободы за выращивание и переработку марихуаны. Об этом сообщает РИА Новости.

До этого сообщалось, что инцидент произошел в политехникуме Магадана. По данным следствия, преподаватель предложил студентам участвовать в жертвоприношении быка в обмен на зачет. Закончить обряд ему не удалось, хотя он и совершил попытку убедить полицейских дать ему это сделать. По некоторым данным, педагог верил в шаманизм и мог раньше проводить аналогичные ритуалы.

Во время обыска в месте проведения обряда полицейские обнаружили две оборудованные комнаты для выращивания конопли и огнестрельное оружие. Из тайных комнат было изъято 35 кустов конопли и несколько больших пакетов с марихуаной. По предварительным данным, мужчина приобрел быка за 1 млн рублей на средства, полученные от продажи наркотиков.

Ранее звезду YouTube арестовали по обвинению в хранении наркотиков в США.