На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Суд в Магадане вынес приговор оккультисту за выращивание марихуаны

В Магадане мужчина получил 6 лет за выращивание марихуаны
close
Табылды Кадырбеков/РИА Новости

В Магадане суд приговорил приговорил бывшего преподавателя местного политехникума Сергея Кармазова к 6 годам лишения свободы за выращивание и переработку марихуаны. Об этом сообщает РИА Новости.

До этого сообщалось, что инцидент произошел в политехникуме Магадана. По данным следствия, преподаватель предложил студентам участвовать в жертвоприношении быка в обмен на зачет. Закончить обряд ему не удалось, хотя он и совершил попытку убедить полицейских дать ему это сделать. По некоторым данным, педагог верил в шаманизм и мог раньше проводить аналогичные ритуалы.

Во время обыска в месте проведения обряда полицейские обнаружили две оборудованные комнаты для выращивания конопли и огнестрельное оружие. Из тайных комнат было изъято 35 кустов конопли и несколько больших пакетов с марихуаной. По предварительным данным, мужчина приобрел быка за 1 млн рублей на средства, полученные от продажи наркотиков.

Ранее звезду YouTube арестовали по обвинению в хранении наркотиков в США.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами