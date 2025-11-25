Во Франции задержали еще троих подозреваемых по делу об ограблении Лувра

Le Figaro: по делу об ограблении Лувра задержали еще троих подозреваемых

Полиция Франции задержала еще трех подозреваемых по делу об ограблении музея Лувр. Об этом сообщила газета Le Figaro со ссылкой на прокуратуру Парижа.

По данным ведомства, среди задержанных мужчина и две женщины. Одной из них 31 год, другой — 40 лет. Возраст мужчины не уточняется.

Несколькими часами ранее в правоохранительных органах сообщили, что под од Парижем задержали четвертого подозреваемого в ограблении Лувра. До этого мужчина уже попадал в поле зрения органов правопорядка. Задержанный проживает в парижском пригороде Обервилье (департамент Сен-Сен-Дени).

19 октября неизвестные в форме рабочих с помощью автоподъемника проникли в Лувр и за несколько минут похитили драгоценности из коллекции Наполеона стоимостью €88 млн, включая ожерелье, брошь и диадему. Корону императрицы Евгении, инкрустированную 1354 бриллиантами, они выронили при побеге. Часть украденных в Лувре драгоценностей пытались продать через даркнет.

Ранее Лувр объявил конкурс на работы по повышению безопасности после ограбления.