Врач рассказал, в каком случае человек может утонуть в ванной

При резком погружении в воду, особенно холодную, у человека из-за стресса останавливается сердце или дыхание. Зачастую так люди тонут в ванне, в домашних условиях, рассказал «Газете.Ru» судебно-медицинский эксперт, врач-патологоанатом, старший научный сотрудник группы патологии терминальных состояний НИИ морфологии человека им. акад. А.П. Авцына РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского Борис Кульбицкий.

«Утопление – это патологическое состояние, развивающееся при случайном или преднамеренном погружении в жидкость с последующим развитием таких терминальных состояний, как острая дыхательная и острая сердечная недостаточности. При неоказании своевременной и правильной медицинской помощи эти состояния могут привести к гибели человека», – рассказал врач.

Когда человек умирает из-за стресса от погружения в воду, такое утопление называют синкопальным.

«Подобные случаи внезапной остановки сердца могут происходить во время крещенских купаний в проруби, при купании в осенний или ранний весенний период, когда разница между температурой воздуха и воды значительная. Но на самом деле такой вид утопления может произойти и в ванне, в домашних условиях», – заключил врач.

Подробнее о том, какие виды утопления выделяют медики, почему человек может умереть спустя сутки после спасения из воды, какие осложнения после утопления могут возникнуть у спасенного и какие ошибки можно допустить при спасении – в интервью Кульбицкого «Газете.Ru».

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