проект

>

Врач рассказал, в каком случае человек может утонуть в ванной

Врач Кульбицкий: люди могут умереть в ванной из-за синкопального утопления

close
100%
Depositphotos

При резком погружении в воду, особенно холодную, у человека из-за стресса останавливается сердце или дыхание. Зачастую так люди тонут в ванне, в домашних условиях, рассказал «Газете.Ru» судебно-медицинский эксперт, врач-патологоанатом, старший научный сотрудник группы патологии терминальных состояний НИИ морфологии человека им. акад. А.П. Авцына РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского Борис Кульбицкий.

«Утопление – это патологическое состояние, развивающееся при случайном или преднамеренном погружении в жидкость с последующим развитием таких терминальных состояний, как острая дыхательная и острая сердечная недостаточности. При неоказании своевременной и правильной медицинской помощи эти состояния могут привести к гибели человека», – рассказал врач.

Когда человек умирает из-за стресса от погружения в воду, такое утопление называют синкопальным.

«Подобные случаи внезапной остановки сердца могут происходить во время крещенских купаний в проруби, при купании в осенний или ранний весенний период, когда разница между температурой воздуха и воды значительная. Но на самом деле такой вид утопления может произойти и в ванне, в домашних условиях», – заключил врач.

Подробнее о том, какие виды утопления выделяют медики, почему человек может умереть спустя сутки после спасения из воды, какие осложнения после утопления могут возникнуть у спасенного и какие ошибки можно допустить при спасении – в интервью Кульбицкого «Газете.Ru».

Ранее ученые создали зубные импланты с помощью лазера.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами