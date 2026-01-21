Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на Украине
Общество

Эпидемиолог объяснила россиянам, как избежать заражения норовирусом

Врач Мартынова: норовирус может жить на предметах обихода почти месяц
Belkina Margarita/Shutterstock/FOTODOM

Заражению норовирусной инфекцией, которая представляет собой острое заболевание ЖКТ, подвержены все возрастные группы населения. На предметах обихода, с которыми контактировал носитель, вирус может жить до 28 дней – в течение всего этого времени он представляет опасность для людей, предупредила в беседе с RT врач-эпидемиолог, заведующая эпидемиологическим отделом РДКБ Минздрава России.

Норовирус – это сезонная болезнь, активно распространяющаяся осенью и зимой. Передается она контактно-бытовым путем – через поверхности, различные вещи и предметы, включая дверные ручки, телефоны, выключатели и так далее.

«Важным фактором служит низкая инфицирующая доза вируса, а также высокая восприимчивость к нему людей — для возникновения симптомов болезни достаточно нескольких вирусных частиц», — подчеркнула специалист, добавив, что вирус очень устойчив во внешней среде и может почти месяц сохраняться на предметах обихода.

Чтобы исключить заражение, важно регулярно тщательно убираться в помещении, используя моющие средства, чаще мыть руки, особенно перед едой и после посещения уборной, пояснила Мартынова. Если в семье уже есть заболевший, то ему необходимо предоставить отдельный комплект посуды, свое полотенце, средства личной гигиены.

Кроме того, есть риск подхватить инфекцию в людных местах, поэтому важно также не забывать мыть и обрабатывать руки, использовать влажные салфетки и антисептики. При поездках в новые места нужно питаться только в тех заведениях, по отношению к которым есть уверенность в соблюдении санитарно-гигиенических норм, заключила эпидемиолог.

Недавно вспышка инфекции была зафиксирована на курорте Шерегеш. По данным Роспотребнадзора, у сотрудников кафе-бара Grelka выявили норовирус второго генотипа. Во время проверки специалисты обнаружили нарушения санитарно-эпидемиологических требований на пищеблоке кафе. В результате работа заведения была приостановлена, специалисты провели противоэпидемические мероприятия.

Ранее Роспотребнадзор выявил норовирус у отравившихся детей в гостинице в Сочи.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27671101_rnd_7",
    "video_id": "record::3c0c5cf3-6e49-461c-9d3f-fd518ed2a3bf"
}
 
Теперь вы знаете
ИИ-эротика может подставить пользователей нейросетей. Как закон в России смотрит на такой контент 18+
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+