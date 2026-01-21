Эпидемиолог объяснила россиянам, как избежать заражения норовирусом

Заражению норовирусной инфекцией, которая представляет собой острое заболевание ЖКТ, подвержены все возрастные группы населения. На предметах обихода, с которыми контактировал носитель, вирус может жить до 28 дней – в течение всего этого времени он представляет опасность для людей, предупредила в беседе с RT врач-эпидемиолог, заведующая эпидемиологическим отделом РДКБ Минздрава России.

Норовирус – это сезонная болезнь, активно распространяющаяся осенью и зимой. Передается она контактно-бытовым путем – через поверхности, различные вещи и предметы, включая дверные ручки, телефоны, выключатели и так далее.

«Важным фактором служит низкая инфицирующая доза вируса, а также высокая восприимчивость к нему людей — для возникновения симптомов болезни достаточно нескольких вирусных частиц», — подчеркнула специалист, добавив, что вирус очень устойчив во внешней среде и может почти месяц сохраняться на предметах обихода.

Чтобы исключить заражение, важно регулярно тщательно убираться в помещении, используя моющие средства, чаще мыть руки, особенно перед едой и после посещения уборной, пояснила Мартынова. Если в семье уже есть заболевший, то ему необходимо предоставить отдельный комплект посуды, свое полотенце, средства личной гигиены.

Кроме того, есть риск подхватить инфекцию в людных местах, поэтому важно также не забывать мыть и обрабатывать руки, использовать влажные салфетки и антисептики. При поездках в новые места нужно питаться только в тех заведениях, по отношению к которым есть уверенность в соблюдении санитарно-гигиенических норм, заключила эпидемиолог.

Недавно вспышка инфекции была зафиксирована на курорте Шерегеш. По данным Роспотребнадзора, у сотрудников кафе-бара Grelka выявили норовирус второго генотипа. Во время проверки специалисты обнаружили нарушения санитарно-эпидемиологических требований на пищеблоке кафе. В результате работа заведения была приостановлена, специалисты провели противоэпидемические мероприятия.

Ранее Роспотребнадзор выявил норовирус у отравившихся детей в гостинице в Сочи.