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В России оценили идею отменить отсрочку пенсии для педагогов

В профсоюзе «Учитель» одобрили идею отменить отсрочку пенсии для педагогов
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Алексей Филиппов/РИА Новости

В Госдуме обсуждается возможность отмены пятилетней отсрочки выхода на досрочную пенсию для педагогов. Реализация такой инициативы, позволяющей выходить на пенсию по выслуге лет, положительно отразится в целом на всей педагогической сфере, заявил 360.ru член Совета межрегионального профсоюза работников образования «Учитель», учитель истории и ОБЖ Дмитрий Казаков.

«Эту систему создали в советское время, и это правильно, потому что педагогический труд — работа, которая предполагает, что не каждый человек через какое-то время сможет дальше полноценно работать», — пояснил Казаков, отметив, что часто учителям необходима компенсация за эмоциональное выгорание.

Причем принятие соответствующего закона не снизит количество школьных учителей – многие останутся работать, считает эксперт. В то же время перспектива выйти на пенсию через 25 лет улучшит условия труда и станет стимулом молодым специалистам пойти в эту сферу – кадров в отрасли будет больше, заключил Казаков.

Напомним, с инициативой отменить отсрочку выхода на досрочную пенсию для педагогов выступила глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова, направив соответствующее предложение министру труда РФ Антону Котякову. По ее мнению, такой шаг положительно отразится на качестве образовательного процесса, так как сохранение работоспособности и мотивации педагогических работников напрямую влияет на эффективность обучения и воспитания учащихся.

Ранее в России предсказали массовое увольнение учителей.

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