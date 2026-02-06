Размер шрифта
Общество

Россиянам рассказали, как планировать расходы на продукты

Эксперт Матвеева: снизить расходы на продукты поможет разработка сезонного меню
Максим Богодвид/РИА «Новости»

Снизить расходы на продукты и при этом сохранить сбалансированное питание поможет годовое планирование корзины. Об этом «Известиям» рассказала финансовый консультант сервиса «Пакет» от X5 Ольга Матвеева.

Специалист объяснила, что в первую очередь нужно разработать сезонное меню, которое будет учитывать все потребности организма. Летом следует есть больше свежих овощей, фруктов и зелени, а зимой рекомендуется сделать акцент на мясе, цитрусовых и орехах. Благодаря такому подходу удастся сбалансировано питаться весь год и равномерно распределять расходы.

Финансовый консультант посоветовала составить базовый список продуктов, в основе которого будет спланированный рацион. Также важно указать примерные объемы потребляемой пищи. Такой подход станет хорошим ориентиром для ежемесячные закупок, а также поможет заранее определить, на какие именно категории идет больше расходов.

По словам эксперта, список покупок, который следует брать с собой в магазин, позволит избежать лишних покупок. Кроме того, экономию принесут сезонные закупки и акции.

«Во время распродаж, таких как «черная пятница», выгодно приобретать крупы, макароны, консервы и растительные масла. А в сезон урожая можно заморозить или законсервировать овощи и фрукты, чтобы разнообразить рацион зимой», — отметила специалист.

Помимо этого, дополнительную выгоду приносят программы лояльности и кешбэк-сервисы.

Врач-диетолог, врач-терапевт «СМ-Клиника» Елена Устинова до этого предупреждала в беседе с «Газетой.Ru», что перед покупкой обезжиренных продуктов необходимо тщательно проверять состав, поскольку в них могут содержаться углеводы для усиления вкуса.

Ранее россиянам объяснили, как правильно составлять список продуктов, чтобы он работал в магазине.
 
