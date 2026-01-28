Россиянам назвали причины роста цен на такси в непогоду

В непогоду, в том числе и в снегопады, цены на услуги такси повышаются из-за пробок. Об этом RT рассказал главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков.

«С одной стороны, само название «таксомоторное такси» подразумевает поездку по некой фиксированной таксе. И предполагается, что она от чего-то зависит, как правило, от километража. И по идее, конечно, никакие погодные или дорожные условия не должны влиять на стоимость поездки», — заявил специалист.

Однако он подчеркнул, что таксисты «тоже хотят зарабатывать». В плохую погоду водителям приходится стоять в пробках минимум в два раза дольше. В результате увеличивается расход бензина и теряется время, которое можно было бы потратить на выполнение других заказов.

Однако, по мнению автоэксперта, «закручивать гайки» не стоит. В противном случае таксисты не будут выходить на работу в непогоду, и пассажиры столкнутся с нехваткой свободных автомобилей.

Заместитель председателя Комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Рафаэль Марданшин до этого предложил ограничить рост цен на услуги такси во время плохой погоды, в том числе и в снегопады. По его словам, в первую очередь важно ввести ограничение цен для социально уязвимых слоев населения, в числе которых пенсионеры и инвалиды.

