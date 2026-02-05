Размер шрифта
В Москве завели дело на журналиста «Медузы» Андрея Перцева

Прокуратура завела уголовное дело на корреспондента «Медузы» Андрея Перцева
Кадр из видео/Скажи Гордеевой/YouTube (автор канала Катерина Гордеева (признана в РФ иностранным агентом) признана Минюстом иностранным агентом)

Прокуратура Москвы инициировала возбуждение уголовного дела в отношении журналиста Андрея Перцева из-за его сотрудничества с изданием «Медуза» (юрлицо Medusa Project SIA признано в России иностранным агентом и нежелательной организацией). Об этом надзорный орган сообщает в своем Telegram-канале.

Как отмечается, Перцеву вменяют статью 284.1 УК РФ о деятельности нежелательной на территории РФ иностранной организации. По этой статье предполагается наказание — до 4 лет лишения свободы. В настоящее время расследование в отношении журналиста продолжается, сообщили в прокуратуре.

«Установлено, что Перцев, будучи привлеченным к административной ответственности... за участие в деятельности иностранной организации «Limited liability company (SIA) «Medusa Project» («Проект Медуза», Латвийская Республика)..., находясь за пределами РФ, продолжает участвовать в деятельности указанной организации в качестве корреспондента», — отмечается в заявлении прокуратуры.

В надзорном органе также уточнили, что журналист публикует в интернете материалы, затрагивающие экономические, политические и социальные процессы, происходящие в России.

До этого в Москве завели уголовное дело об уклонении от исполнения обязанностей иноагента в отношении уехавшего из России кинокритика Антона Долина (признан в РФ иностранным агентом). По информации СМИ, на него составили протокол по этому делу также из-за его сотрудничества с изданием «Медуза».

Ранее Минюст признал иноагентом бизнесмена Демьяна Кудрявцева (признан в РФ иностранным агентом).
 
