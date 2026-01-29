Размер шрифта
В России составят новый «Словарь школьника»

Ямпольская: «Словарь школьника» впервые за многие годы готовится в РФ
РИА Новости

«Словарь школьника» впервые за многие годы готовится в России, заявила советник президента РФ Елена Ямпольская. Об этом сообщается на сайте Кремля.

В публикации отмечается, что словарь готовится под руководством главного научного сотрудника, заведующей отделом фонетики Института русского языка имени Виноградова РАН, член-корреспондента РАО Марии Каленчук.

«Словарь школьника» должен быть готов уже в 2026 году, их будут вводить поэтапно в образовательный процесс с 1 сентября 2027 года. Они предназначены для основной и средней школы.

До этого историк, автор нового учебного пособия Александр Чубарьян сообщил, что в новом учебнике по истории для 5–9-х классов пересмотрят определение понятия «империя». При этом Чубарьян подчеркнул, что при создании нового пособия учитывался тот факт, что страны СНГ оценивают нахождение в составе Российской империи как колониальный период.

11 августа сообщалось, что помощник президента России Владимир Мединский готовит дополнительное пособие по военной истории и операциям для учителей 5-11-х классов.

Ранее Мединский заявил, что в новом учебнике по истории переписали главы о нескольких десятилетиях.
 
