«Отныне буду судиться»: Мясников рассказал о борьбе с желтой прессой

Доктор Мясников заявил, что не одобряет распространение ложной информации о себе

Телеведущий и доктор Александр Мясников поделился, что плохо относится к распространению ложной информации о себе. Журналисты, которые будут писать желтые статьи о знаменитости, могут столкнуться с ним в суде. Об этом врач заявил в разговоре с Общественной Службе Новостей.

Мясников рассказал, что редко читает материалы о себе, которые публикуют СМИ.

«Не люблю обман и поклеп. Сразу не бегу в суд, конечно, но есть редкие случаи, когда пишут такую вопиющую ложь, что нет нет да хочется подать иск за «желтую» статью. В связи с этим, наверное, отныне буду судиться с теми, кто нагло врет», — поделился доктор.

Телеведущий также высказался о недобросовестных изданиях, назвав их «глупцами». По мнению Мясникова, они постоянно ждут момента, чтобы написать нелицеприятные статьи или выпустить материал, основанный на ложной информации, чтобы поднять свой рейтинг.

До этого Александр Мясников назвал хейтеров душевнобольными людьми, бороться с которыми бессмысленно. Телеведущий считает, что на их негативные комментарии и сообщения лучше не реагировать.

