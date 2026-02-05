Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Встреча России, США и Украины в ОАЭНовые файлы Эпштейна
Культура

«Какой смысл»: Любовь Успенская рассказала о борьбе с желтой прессой

Певица Успенская заявила, что перестала бороться с желтыми статьями о себе
Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Певица Любовь Успенская поделилась, что уже давно перестала бороться со статьями о себе, которые часто публикует желтая пресса. Об этом знаменитость рассказала Общественной Службе Новостей.

Успенская заявила, что ее давно не интересуют СМИ, которые распространяют о ней ложную информацию.

«Какой смысл в этом? За ними все равно не угнаться. Конечно, когда они, простите, одним местом сочиняют небылицы и от моего имени задевают других артистов, я не остаюсь в стороне, отвечаю, чтобы дать опровержение», — отметила артистка.

Певица назвала борьбу с желтыми изданиями бесполезным делом. По ее мнению, угрожать таким СМИ судами бесполезно, поскольку «дуракам закон не писан».

Успенская также добавила, что сама старается очень выборочно давать интервью, отвечая отказом изданиям с плохой репутацией.

В январе Любовь Успенская поделилась, что множество раз сталкивалась с попытками «отменить» ее. С самой крупной травлей в Сети артистка столкнулась из-за скандала со своей дочерью Татьяной Плаксиной. По словам певицы, тогда у нее с наследницей были разногласия и конфликты, которые вышли в информационное поле.

Ранее Любовь Успенская учинила скандал на борту самолета.
 
Теперь вы знаете
Сжигали мусор, а не чучело. Как Масленичную неделю проводили на Руси
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!