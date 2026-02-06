Размер шрифта
«С телефонами в психушке»: Мясников назвал хейтеров душевнобольными людьми

Доктор Мясников: хейтеры – ненормальные люди, с которыми нет смысла бороться
Пресс-служба «России 1»

Хейтеры – это в большинстве своем душевнобольные люди, бороться с которыми бессмысленно, поэтому на их комментарии и сообщения лучше не реагировать. Такое мнение в беседе с Общественной Службой Новостей высказал врач, телеведущий Александр Мясников.

Он признался, что в начале карьеры часто сталкивался с комментариями агрессивно настроенных пользователей, которые его обижали, отметив, что как эмоциональный человек остро на это реагировал и старался всем отвечать или блокировать. Однако сегодня Мясников живет по принципу «на каждый роток не накинешь платок», стараясь просто игнорировать злые сообщения. Хейтеров он считает душевнобольными людьми.

«Мы же знаем, что в психушке телефоны не отбирают, поэтому больные на голову люди спокойно заходят в Сеть и пишут гадости о ком захотят», — заявил врач, добавив, что «бороться с ненормальными» смысла нет.

До этого актриса, ведущая Эвелина Бледанс заявила, что комментарии от хейтеров – это обязательная составляющая успешного и популярного человека, поэтому такого негативного внимания не избежит ни одна звезда. Она призналась, что считает таких людей больными и ущербными неудачниками, стараясь не реагировать на них.

Ранее директор Долиной обратился к хейтерам певицы.
 
