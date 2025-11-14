В Челябинске задержали главу ОПГ «Махонинские»

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали главу признанной экстремистской ОПГ «Махонинские» Александра Махонина в Челябинске. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

Перед этим суд Челябинской области признал объединение «Махонинские» экстремистским и изъял в доход государства его имущество на сумму 2,5 млрд рублей. Александр Махонин был задержан сразу после заседания суда о признании «Махонинских» экстремистами. Ему предъявлено обвинение в организации преступного сообщества.

«Махонинские» появились в 1990-е годы в качестве ОПГ Андрея и Александра Махониных. По данным следствия, и у Махониных, и у активных участников движения был «криминальный опыт», который использовался для создания группировки. На фоне расследования деятельности группировки была задержана, а затем и арестована заместительница начальника следственного отдела полиции Челябинска. Ее обвиняют в вымогательстве и связях с ОПГ «Махонинские».

До этого в Генпрокуратуре заявили, что «Махонинские», пользуясь неформальными отношениями с властями и правоохранительными органами, занимались вымогательствами, грабежами, разбоями, силовым переделом экономических сфер влияния, запугиванием своих конкурентов и оппонентов.

Ранее на Урале арестовали ставленника Деда Хасана.