На Урале арестовали вора в законе Гию Свердловского. Его считают ставленником Деда Хасана

Суд в Екатеринбурге арестовал криминального авторитета Гию Свердловского
В Екатеринбурге до 30 декабря арестовали вора в законе Гию Свердловского (Георгия Акоева). Его обвиняют в занятии высшего положения в преступной иерархии. СМИ называют Акоева «главным уральским вором в законе» и ставленником известного криминального авторитета Деда Хасана. Сам Акоев вину не признал и заявил, что не имеет отношения к криминальной среде. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга до 30 декабря арестовал вора в законе Гию Свердловского (Георгия Акоева). Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Свердловской области.

Акоеву предъявили обвинение в занятии высшего положения в преступной иерархии (ст. 210.1 УК РФ). По этой статье ему грозит от 8 до 15 лет колонии.

Сторона обвинения настаивала на том, что, находясь на свободе, Гия Свердловский может угрожать свидетелям, а также скрыться или уничтожить важные улики. Судье были также предоставлены результаты экспертизы, которые якобы показали, что мужчина — приверженец АУЕ (организация признана в РФ экстремистской и запрещена), и показания свидетелей, отбывавших наказание.

Во время заседания Георгий Акоев закрывался от журналистов листом бумаги и черной папкой. Он также отказался подписывать протокол допроса.

Как сообщил портал E1.RU, свою вину мужчина не признал. На заседании Акоев заявил, что «не имеет отношения к криминальной среде».

«Понятия не имею, что мне вменяют. Никаких преступных сообществ я не создавал. Прошу оставить меня под домашним арестом, я жил и не скрывался нигде. Более того, я намерен добиться оправдания своего, потому что ничего подобного я не совершал.

У меня семья, дети. У меня и здоровье, честно говоря, не позволяет, я элементарно дышать не могу в камерах. Препятствовать следствию и суду не собираюсь», — заявил он.

Акоева задержали 31 октября в его собственном офисе, расположенном в элитном ЖК «Федерация». По данным источника «Ъ-Урал», в тот момент мужчина решал вопросы, связанные с криминальными ситуациями. Из здания Гию Свердловского вывели силовики, после чего его увезли. Обыски при этом продолжались более трех часов. E1.RU уточнил, что в операции приняли участие сотрудники ФСБ.

Кто такой Гия Свердловский?

СМИ называют Гию Свердловского «главным уральским вором в законе» и ставленником известного криминального авторитета Аслана Усояна (Деда Хасана), которому Акоев приходится племянником. Долгое время он считался «смотрящим» за Свердловской областью. Однако, как отметил E1.RU, глобального авторитета в регионе не завоевал.

В 2006 году мужчина был впервые задержан за дерзкое ограбление риелтора. Через два года Акоева приговорили к 11 годам лишения свободы. В колонии благодаря покровительству Тимура Свердловского он был посвящен в воры в законе. В 2017-м, после отбывания наказания, Гия Свердловский вернулся в Екатеринбург.

В 2021-м, по данным E1.RU, покинул Свердловскую область после конфликта с чеченским вором в законе Ахмедом Шалинским (Домбаевым).

В 2022 году портал сообщал о задержании Акоева в ресторане «Дворянское гнездо» на Рублевском шоссе в Москве. Однако на следующий день мужчину отпустили — E1.RU писал, что у полиции на него ничего не было. Гия Свердловский тогда отшутился о своем задержании: на вопрос, считает ли он себя вором в законе, криминальный авторитет ответил, что депутатом Госдумы не является.

В апреле 2023-го также стало известно, что Акоев впал в кому. По одной из версий, причиной такого состояния стала передозировка наркотиками, по другой — проблемы с сердцем.

