Россиян предупредили о новой мошеннической схеме с ЖКХ

IT-эксперт Токаренко: мошенники начали предлагать «возврат» переплат за ЖКУ
Minerva Studio/Shutterstock/FOTODOM

Мошенники начали внедрять новую схему обмана, предлагая россиянам «вернуть» переплату за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ). Об этом в разговоре с kp.ru предупредил член Ассоциации руководителей служб информационной безопасности Александр Токаренко.

«В системе ЖКХ попросту нет такой «опции», как возврат живых денег на карту плательщика. Любая переплата автоматически перечисляется как аванс в счет будущих платежей (в новой платежке сумма просто будет меньше)», — объяснил специалист.

Он призвал россиян быть осторожными при переходе по каким-либо ссылкам, поскольку мошенники могут прислать жертве сообщение с указанием точной суммы переплаты. Однако прикрепленная ссылка будет вести на фейковый портал.

В качестве защиты от мошеннических схем эксперт посоветовал установить антивирус, который блокирует переходы на фишинговые сайти и предотвращает загрузку вирусов. Он также напомнил, что любая «выплата» от коммунальных служб, для которой требуется ввести данные банковской карты, практически всегда является обманом.

Доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко до этого предупреждал, что существует пять фраз, которые указывают на то, что человеку поступил звонок от мошенника. Например, злоумышленники могут пугать россиян блокировкой счетов, пытаясь выбить из равновесия. По словам эксперта, после таких слов необходимо сразу прекращать разговор.

Ранее в МВД предупредили о новых мошеннических схемах «списания долгов».
 
