В ГД предложили освободить самозанятых женщин от налога на год после родов

Депутаты партии ЛДПР во главе с лидером фракции Леонидом Слуцким разработали законопроект об освобождении самозанятых женщин от уплаты налога на доход на один год после рождения ребенка. Соответствующий документ был направлен в правительство, сообщает ТАСС.

По словам Слуцкого, данная инициатива позволит женщине спокойно «войти в новый этап жизни, вырастить малыша и сохранить свое дело», не теряя при этом статус и клиентов.

«Поддерживая женщин-самозанятых, мы поддерживаем семьи, рождаемость и здоровую экономику страны», — отметил лидер ЛДПР.

В пояснительной записке уточняется, что «освобождение от налога будет действовать один год, начиная с первого дня налогового периода, в котором налоговый орган примет решение о предоставлении льготы».

До этого сообщалось, что декретный отпуск россиянок хотят включить в льготный стаж для досрочной пенсии. Кроме того, предлагается повысить пенсионные коэффициенты за уход за ребенком до 1,5 лет.

Ранее было названо условие для максимальной выплаты в декрете.