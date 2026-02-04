Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Встреча России, США и Украины в ОАЭНовые файлы Эпштейна
Политика

В Грузии решили ввести ответственность за утверждения об управляемости страны Россией

Депутат Папуашвили: в Грузии введут ответственность за отрицание легитимности власти
РИА Новости

В Грузии будет введена уголовная ответственность за отрицание легитимности конституционных органов, в том числе за утверждения о том, что республика управляется Россией. Об этом сообщает газета «Взгляд».

«Мы думаем, как осуществить это против проявлений экстремизма по отношению к конституционному строю и порядку», — заявил на пресс-конференции председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили.

По его словам, те, кто заявляют об отсутствии в стране конституционных органов власти, напоминают членов преследуемого властями Германии «Движения рейхсбюргеров», которое не признает ФРГ и называет себя «немецким Рейхом».

В конце декабря прошлого года премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе отверг возможность восстановления дипломатических отношений с Россией из-за статусов Абхазии и Южной Осетии.

Председатель правительства подчеркнул, что политика Грузии в отношении России «предельно ясна». У Тбилиси, по его словам, есть «красные линии», связанные с вопросом «оккупации».

Ранее в России заявили о стремлении нормализовать отношения с Грузией.
 
Теперь вы знаете
Больше никаких импульсивных покупок. Как НДС для онлайн-торговли из-за рубежа повлияет на цены
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!