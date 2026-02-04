В Грузии решили ввести ответственность за утверждения об управляемости страны Россией

В Грузии будет введена уголовная ответственность за отрицание легитимности конституционных органов, в том числе за утверждения о том, что республика управляется Россией. Об этом сообщает газета «Взгляд».

«Мы думаем, как осуществить это против проявлений экстремизма по отношению к конституционному строю и порядку», — заявил на пресс-конференции председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили.

По его словам, те, кто заявляют об отсутствии в стране конституционных органов власти, напоминают членов преследуемого властями Германии «Движения рейхсбюргеров», которое не признает ФРГ и называет себя «немецким Рейхом».

В конце декабря прошлого года премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе отверг возможность восстановления дипломатических отношений с Россией из-за статусов Абхазии и Южной Осетии.

Председатель правительства подчеркнул, что политика Грузии в отношении России «предельно ясна». У Тбилиси, по его словам, есть «красные линии», связанные с вопросом «оккупации».

Ранее в России заявили о стремлении нормализовать отношения с Грузией.