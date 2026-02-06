Юрист объяснил, как вернуть в магазин уцененный товар

Товар, который был приобретен по скидке, можно вернуть в магазин по тем же правилам, что и обычную покупку. Об этом Life.ru сообщил юрист АБ «Михальчик и партнеры» Владимир Гартман.

Специалист объяснил, что в законе о защите прав потребителей нет исключений для товаров, продающихся в рамках распродаж или по акции.

«Не подошел по размеру, цвету, фасону — 14 дней на обмен или возврат (ст. 25 ЗоЗПП). Обнаружился брак — в течение гарантии, если ее нет — до двух лет (ст. 18,19 ЗоЗПП). Табличка «товар по акции возврату не подлежит» — не соответствует закону. Такие условия ущемляют права потребителя и недействительны (п. 1 ст. 16 ЗоЗПП)», — рассказал он.

По словам юриста, магазин имеет право отказать в возврате товара только в ряде случаев. Покупатель не сможет сдать вещи из перечня невозвратных, таких как белье, парфюмерия, ювелирные изделия и технически сложные товары без дефектов, а также предметы, которые были уценены из-за брака и сопровождались письменным уведомлением. При этом, если на вещи образуется новый дефект, основание для отказа появляется.

Эксперт напомнил, что для возврата нужно сохранить товарный вид вещи, не снимать с нее бирки и уложиться в указанный срок. Также необходимо будет доказать покупку с помощью чека или других способов.

Инвестиционный советник, основатель университета «Финансология» Юлия Кузнецова до этого рассказала «Газете.Ru», что не спускать всю зарплату за один день или несколько недель поможет учет расходов. По ее словам, такая привычка покажет, куда именно уходит зарплата, благодаря чему появятся спокойствие и ощущение, что человек держит ситуацию под контролем.

Ранее в МВД рассказали о мошеннической схеме с фейковым кешбэком.