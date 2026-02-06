В Госдуме не одобрили идею заменить больничный россиян на удаленку

В России не нужно вводить норму, согласно которой сотрудники в больничном отпуске будут продолжать работать, но только в дистанционном режиме. Право договориться об этом с начальством сегодня у россиян уже есть, а если речь идет о выдаче больничного листка, то важно посвящать время исключительно здоровью, а не работе, заявила НСН член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Инициативу своих коллег депутат назвала очень спорной, подчеркнув, что часто больничный подразумевает рекомендацию находиться дома или в стационаре. Если утверждать новую норму, то получится, что и в стационаре пациент может работать удаленно, что само по себе абсурдно.

«Человек, находящийся на больничном, должен оздоравливаться, выполняя предписания врачей, — отметила Бессараб. — На мой взгляд, если есть необходимость работать дистанционно, то работодатель с работником имеют возможность договориться между собой. Если же требуется больничный, значит надо лечиться. Иного не дано».

Она напомнила, что, согласно действующим нормам, сотрудника могут наказать и не оплатить ему больничный, если выяснится, что во время лечения он, к примеру, гуляет, а не занимается здоровьем. Это еще раз подчеркивает, что больничный предоставляется исключительно для выздоровления, остальные случаи, когда сотрудник действительно может выполнять свои функции удаленно, он может договориться об этом с руководством, пояснила депутат.

В некоторых ситуациях работа во время болезни может нанести еще больший вред здоровью, за что будет отвечать врач, который согласится на адаптивный режим работы, заключила парламентарий.

Напомним, о внесении в Госдуму законопроекта об адаптивном больничном сообщил председатель комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Он объяснил, что документ подразумевает дифференцированный подход к выдаче листка временной нетрудоспособности. Адаптивный больничный предлагается ввести для сотрудников, которые готовы выполнять свои обязанности в случае, если болезнь не опасна и не мешает труду. Такая возможность, по мнению авторов инициативы, должна быть прописана в медицинском заключении.

