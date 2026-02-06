Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы ЭпштейнаПокушение на генерала Алексеева
Общество

В Госдуме не одобрили идею заменить больничный россиян на удаленку

Депутат Бессараб: на больничном человек должен лечиться, а не работать удаленно
Даша Зайцева/«Газета.Ru»

В России не нужно вводить норму, согласно которой сотрудники в больничном отпуске будут продолжать работать, но только в дистанционном режиме. Право договориться об этом с начальством сегодня у россиян уже есть, а если речь идет о выдаче больничного листка, то важно посвящать время исключительно здоровью, а не работе, заявила НСН член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Инициативу своих коллег депутат назвала очень спорной, подчеркнув, что часто больничный подразумевает рекомендацию находиться дома или в стационаре. Если утверждать новую норму, то получится, что и в стационаре пациент может работать удаленно, что само по себе абсурдно.

«Человек, находящийся на больничном, должен оздоравливаться, выполняя предписания врачей, — отметила Бессараб. — На мой взгляд, если есть необходимость работать дистанционно, то работодатель с работником имеют возможность договориться между собой. Если же требуется больничный, значит надо лечиться. Иного не дано».

Она напомнила, что, согласно действующим нормам, сотрудника могут наказать и не оплатить ему больничный, если выяснится, что во время лечения он, к примеру, гуляет, а не занимается здоровьем. Это еще раз подчеркивает, что больничный предоставляется исключительно для выздоровления, остальные случаи, когда сотрудник действительно может выполнять свои функции удаленно, он может договориться об этом с руководством, пояснила депутат.

В некоторых ситуациях работа во время болезни может нанести еще больший вред здоровью, за что будет отвечать врач, который согласится на адаптивный режим работы, заключила парламентарий.

Напомним, о внесении в Госдуму законопроекта об адаптивном больничном сообщил председатель комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Он объяснил, что документ подразумевает дифференцированный подход к выдаче листка временной нетрудоспособности. Адаптивный больничный предлагается ввести для сотрудников, которые готовы выполнять свои обязанности в случае, если болезнь не опасна и не мешает труду. Такая возможность, по мнению авторов инициативы, должна быть прописана в медицинском заключении.

Ранее россиянам напомнили, когда можно взять больничный не только из-за болезни.
 
Теперь вы знаете
В зоне «экстремального страха». Почему рухнул биткоин и пробьет ли он новое дно?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!