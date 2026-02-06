Россиянам рассказали, как помочь питомцу привыкнуть к пылесосу

Для многих домашних животных пылесос становится причиной сильного стресса и страха. Для этого чтобы уборка не вызывала дискомфорт, хозяину важно помочь своему питомцу адаптироваться и приучить его к бытовой технике. Об этом Life.ru рассказал эксперт по уходу за животными TROUVER Джин Иши.

По словам специалиста, питомца может пугать резкий звук, вибрация и движения пылесоса. Животное воспринимает технику как угрозу, из-за чего у него срабатывает базовый защитный механизм.

При этом собаки и кошки реагируют на устройство по-разному. Собаки стараются считать эмоции и поведение своего хозяина, поэтому начинают воспринимать пылесос как предмет для игры или погони. Однако кошки обладают более чувствительным слухом и выраженным территориальным инстинктом, из-за чего техника сильно пугает их.

Помогать питомцу привыкнуть к пылесосу следует поэтапно. В первую очередь эксперт посоветовал поставить технику в выключенном состоянии в комнате, чтобы животное привыкло к ее присутствию в квартире. Собака может начать знакомиться с прибором, если рядом с ней будет находиться хозяин, присутствие которого придает уверенности. Кошка же должна сама решить, хочет ли она приближаться к пылесосу или будет смотреть на него со стороны.

«Для кошек принципиально важно чувство контроля над ситуацией. Возможность спрятаться, наблюдать сверху или уйти в другую комнату значительно снижает тревожность», — объяснил Иши.

Вторым шагом на пути к адаптации является постепенное знакомство животного со звуком. Важно включать пылесос в другой пылесос и на непродолжительное время. В этот момент у кошки должен быть доступ к ее укрытиям, а собака проще воспримет происходящее благодаря любимым лакомствам, командам или короткой игре.

В последнюю очередь необходимо показать питомцу пылесос в движении. Эксперт подчеркнул, что при этом следует избегать резких маневров и не направлять технику в сторону животного. Он также добавил, что привыкание требует регулярности и времени.

Доктор ветеринарных наук, профессор кафедры ветеринарной медицины Университета РОСБИОТЕХ Андрей Руденко до этого предупреждал, что кошек нельзя будить, если во сне у них происходят подергивания лап, усов или хвоста. По его словам, такие движения питомца означают, что он находится в фазе быстрого сна (REM-фаза), в которой активно перерабатывает впечатления, «проигрывает» охотничьи сценарии или просто испытывает яркие сновидения.

