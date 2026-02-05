Кинолог объяснил, как успокоить собаку во время отсутствия хозяина дома

Радио и игрушки с кормом помогут собакам проще перенести отсутствие хозяина дома. Об этом «Москве 24» рассказал президент Союза кинологических организаций России Владимир Уражевский.

Он отметил, что звук человеческого голоса из радио успокаивает животных. Игрушки помогут занять их на некоторое время — можно приобрести несколько вариантов и периодически менять их для разнообразия, отметил кинолог.

По его словам, стоит также нагрузить питомца физической активностью до ухода и погулять с ним хотя бы минут 20–30, чтобы он утомился.

«Помимо этого, сейчас многие владельцы устанавливают дома камеры видеонаблюдения, с помощью которых можно выходить на связь с животным. Это тоже неплохой вариант, который в том числе дает возможность вовремя сказать собаке «фу» или «нельзя», если она начала грызть мебель», — добавил Уражевский.

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев до этого говорил, что зимние прогулки с собакой часто становятся менее продолжительными из-за морозов или сильных снегопадов, однако даже короткий променад можно превратить в эффективную тренировку. Простым и полезным упражнением может стать подъем на пологую заснеженную горку.

Ранее были названы самые опасные команды при дрессировке собак.