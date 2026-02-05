Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Встреча России, США и Украины в ОАЭНовые файлы Эпштейна
Общество

Кинолог объяснил, как успокоить собаку во время отсутствия хозяина дома

Кинолог Уражевский: радио поможет успокоить собаку во время отсутствия хозяина
Sophiecat/Shutterstock/FOTODOM

Радио и игрушки с кормом помогут собакам проще перенести отсутствие хозяина дома. Об этом «Москве 24» рассказал президент Союза кинологических организаций России Владимир Уражевский.

Он отметил, что звук человеческого голоса из радио успокаивает животных. Игрушки помогут занять их на некоторое время — можно приобрести несколько вариантов и периодически менять их для разнообразия, отметил кинолог.

По его словам, стоит также нагрузить питомца физической активностью до ухода и погулять с ним хотя бы минут 20–30, чтобы он утомился.

«Помимо этого, сейчас многие владельцы устанавливают дома камеры видеонаблюдения, с помощью которых можно выходить на связь с животным. Это тоже неплохой вариант, который в том числе дает возможность вовремя сказать собаке «фу» или «нельзя», если она начала грызть мебель», — добавил Уражевский.

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев до этого говорил, что зимние прогулки с собакой часто становятся менее продолжительными из-за морозов или сильных снегопадов, однако даже короткий променад можно превратить в эффективную тренировку. Простым и полезным упражнением может стать подъем на пологую заснеженную горку.

Ранее были названы самые опасные команды при дрессировке собак.
 
Теперь вы знаете
Службы доставки и фастуд: какие сайты и сервисы работают даже офлайн — свежий белый список
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!