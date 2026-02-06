Россиян предупредили о негативном влиянии хобби на жизнь

Хобби – это важная составляющая большинства людей, которая помогает преодолевать негативные эмоции и переживания. Однако если такое занятие превращается в обезболивающее, то эффект может быть противоположным – человек рискует запустить все текущие нерешенные проблемы, постоянно сбегая в свои увлечения, предупредил практикующий психолог, кандидат психологических наук Михаил Хорс в беседе с Общественной Службой Новостей.

Чаще всего хобби позволяет отвлечься от будней, работы, семьи, расслабиться и испытать прилив сил. Это вносит в жизнь яркий интерес, хорошо влияет на нервную систему и уравновешивает негатив и стресс, отметил врач.

Однако важно не злоупотреблять терапевтическим эффектом хобби, так как в этом случае есть риск негативного влияния, отметил врач.

«Так, человек, сталкиваясь с проблемами в семье или на работе, может с головой уходить в свои увлечения, вместо того чтобы разбираться с насущным. Хобби в таком случае становится неким аналогом обезболивающего – оно помогает снять отрицательные эмоции здесь и сейчас, но ничего не делает с их причиной», — пояснил Хорс.

Он посоветовал обратить внимание на источники стресса, а также постараться изменить свое отношение к ним. Внутренние переживания отнимают много ресурсов, которые можно направить на решение проблем. В такой ситуации нужно воспринимать хобби как раз как способ снизить стресс, освободив новые ресурсы, а затем направить силы на устранение источников переживаний.

«Главный подход – не убегать в хобби, а менять толкование того, что происходит вокруг», — подчеркнул психолог, добавив, что в некоторых случаях увлечение может стать дополнительным фактором стресса, если неправильно к нему относиться.

Исследователи до этого выяснили, что большинство россиян, имеющих хобби, обучались самостоятельно, используя соцсети. Треть участников (30%) освоили свое хобби с помощью старших наставников. Среди женщин наиболее популярно текстильное рукоделие (76%), среди мужчин – столярное дело и резьба (42%). Причем подавляющее большинство (77%) опрошенных сообщили, что занимаются хобби не ради дохода.

