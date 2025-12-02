В МВД раскрыли схемы мошенников, нацеленные на участников СВО

Мошенники используют несколько типовых схем для выманивания денег и данных у участников специальной военной операции. Об этом свидетельствуют материалы МВД России, с которыми ознакомилось РИА Новости.

Среди основных методов — предложения помощи в поисках раненого или попавшего в плен товарища с требованием предоплаты, звонки о «поддельных» лекарствах с последующим выманиванием денег под видом компенсации, а также ложные сообщения о проблемах с родственниками, требующих средств для «решения вопросов».

«Для начала поисков они требуют перечислить деньги на счет или телефонный номер. Затем могут уговаривать взять кредит в банке «для дополнительной помощи»», — говорится в материалах ведомства.

В МВД рекомендуют не сообщать никому пароли и коды, а помощь в поисках участников СВО оказывать только через официальные органы — Минобороны, государственные учреждения или аккредитованные организации.

26 ноября сообщалось, что боец СВО перевел неизвестному около миллиона рублей, поверив в его связи в администрации президента.

Ранее в Петербурге гендир строительной компании оставил бойца СВО без протеза и денег.