На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В МВД раскрыли схемы мошенников, нацеленные на участников СВО

РИА: мошенники выманивают деньги бойцов СВО под предлогом выплат за лекарства
true
true
true
close
Ilya Naymushin/Reuters

Мошенники используют несколько типовых схем для выманивания денег и данных у участников специальной военной операции. Об этом свидетельствуют материалы МВД России, с которыми ознакомилось РИА Новости.

Среди основных методов — предложения помощи в поисках раненого или попавшего в плен товарища с требованием предоплаты, звонки о «поддельных» лекарствах с последующим выманиванием денег под видом компенсации, а также ложные сообщения о проблемах с родственниками, требующих средств для «решения вопросов».

«Для начала поисков они требуют перечислить деньги на счет или телефонный номер. Затем могут уговаривать взять кредит в банке «для дополнительной помощи»», — говорится в материалах ведомства.

В МВД рекомендуют не сообщать никому пароли и коды, а помощь в поисках участников СВО оказывать только через официальные органы — Минобороны, государственные учреждения или аккредитованные организации.

26 ноября сообщалось, что боец СВО перевел неизвестному около миллиона рублей, поверив в его связи в администрации президента.

Ранее в Петербурге гендир строительной компании оставил бойца СВО без протеза и денег.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами