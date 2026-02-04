«Больные и ущербные»: Эвелина Бледанс обратилась к своим хейтерам

Актриса, ведущая Эвелина Бледанс заявила, что комментарии от хейтеров – это обязательная составляющая успешного и популярного человека, поэтому такого негативного внимания не избежит ни одна звезда. В беседе с Общественной Службой Новостей она призналась, что воспринимает таких людей как жертв и неудачников, стараясь не реагировать на них.

По мнению артистки, плохие комментарии – это «порция желчи», которая льется в соцсети каждой знаменитости, поэтому важно сделать все, чтобы не отвечать на это зло.

«Вы не сможете остановить больных и ущербных людей, даже в самых хороших ваших поступках они будут искать признаки чего-то плохого, будут обесценивать ваши достижения, — пояснила она. — У достойного и адекватного человека нет времени на то, чтобы поливать дерьмом звезд, коллегу или начальника».

Ведущая придерживается мнения, что успешные и счастливые люди не станут писать гадости другим, так как заняты своей жизнью и карьерой. По словам Бледанс, именно эта мысль помогает ей справляться с хейтерами.

Напомним, в конце 2025 года Бледанс заявила, что ее коллегам не помешало бы пройти лечение в психиатрической больнице. Объяснила это трудностями в течение всего года, уточнив, что после них нужно полечиться, но не стоит оставаться в психбольнице надолго.

Ранее директор Долиной обратился к хейтерам певицы.