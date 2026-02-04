Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Встреча России, США и Украины в ОАЭНовые файлы Эпштейна
Культура

«Больные и ущербные»: Эвелина Бледанс обратилась к своим хейтерам

Эвелина Бледанс назвала своих хейтеров злыми и ущербными людьми
ТНТ

Актриса, ведущая Эвелина Бледанс заявила, что комментарии от хейтеров – это обязательная составляющая успешного и популярного человека, поэтому такого негативного внимания не избежит ни одна звезда. В беседе с Общественной Службой Новостей она призналась, что воспринимает таких людей как жертв и неудачников, стараясь не реагировать на них.

По мнению артистки, плохие комментарии – это «порция желчи», которая льется в соцсети каждой знаменитости, поэтому важно сделать все, чтобы не отвечать на это зло.

«Вы не сможете остановить больных и ущербных людей, даже в самых хороших ваших поступках они будут искать признаки чего-то плохого, будут обесценивать ваши достижения, — пояснила она. — У достойного и адекватного человека нет времени на то, чтобы поливать дерьмом звезд, коллегу или начальника».

Ведущая придерживается мнения, что успешные и счастливые люди не станут писать гадости другим, так как заняты своей жизнью и карьерой. По словам Бледанс, именно эта мысль помогает ей справляться с хейтерами.

Напомним, в конце 2025 года Бледанс заявила, что ее коллегам не помешало бы пройти лечение в психиатрической больнице. Объяснила это трудностями в течение всего года, уточнив, что после них нужно полечиться, но не стоит оставаться в психбольнице надолго.

Ранее директор Долиной обратился к хейтерам певицы.
 
Теперь вы знаете
России предрекают рецессию в 2026 году. Стоит ли бояться и как подготовиться
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!