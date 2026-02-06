«Дурацкий стереотип»: россиян призвали не путать антидепрессанты с «запрещенкой»

Антидепрессанты не опасны для здоровья, а побочный эффект может причинить вред здоровью только у «глупых людей», которые покупают их самостоятельно без рецепта и принимают не под наблюдением врача. Об этом в эфире Общественной Службы Новостей заявил психиатр, нарколог Василий Шуров.

Он подтвердил, что такие препараты в некоторых случаях действительно могут влиять на эректильную дисфункцию, артериальное давление и аппетит. Причиной таких эффектов является «дурацкий стереотип», из-за которого многие начинают покупать антидепрессанты просто так, думая, что они работают как запрещенные вещества, вызывая эйфорию – это на самом деле далеко от реальности, подчеркнул врач.

«Это совершенно неверно, потому что, если у тебя депрессии нет, ты основного действия от препарата не ощутишь, а вот побочное, в том числе самое неприятное для мужчин, можно схлопотать запросто», — объяснил психиатр.

Он подчеркнул, что настоящая клиническая депрессия уже сама по себе приводит к массе проблем со здоровьем, включая сексуальную дисфункцию, крайне негативные мысли, снижение энергии и неспособность выполнять даже простые бытовые дела – в этом случае антидепрессанты помогают человеку выздороветь.

Напомним, врач-психотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Ирина Крашкина рассказала «Газете.Ru», что в 2025 году россияне купили на 36% больше антидепрессантов, чем годом ранее. По ее мнению, такой рост объясняется тем, что антидепрессанты начали применять при лечении не психиатрических заболеваний, и тем, что некоторые аптеки продают препараты без рецепта, несмотря на запрет. Даже если человеку требуется наблюдение специалиста, попасть на прием бывает трудно, и многие выбирают путь самопомощи — нередко не самый безопасный, убеждена она.

