Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы ЭпштейнаПокушение на генерала Алексеева
Общество

«Дурацкий стереотип»: россиян призвали не путать антидепрессанты с «запрещенкой»

Нарколог Шуров: побочка от антидепрессантов опасна лишь при самолечении
fizkes/Shutterstock/FOTODOM

Антидепрессанты не опасны для здоровья, а побочный эффект может причинить вред здоровью только у «глупых людей», которые покупают их самостоятельно без рецепта и принимают не под наблюдением врача. Об этом в эфире Общественной Службы Новостей заявил психиатр, нарколог Василий Шуров.

Он подтвердил, что такие препараты в некоторых случаях действительно могут влиять на эректильную дисфункцию, артериальное давление и аппетит. Причиной таких эффектов является «дурацкий стереотип», из-за которого многие начинают покупать антидепрессанты просто так, думая, что они работают как запрещенные вещества, вызывая эйфорию – это на самом деле далеко от реальности, подчеркнул врач.

«Это совершенно неверно, потому что, если у тебя депрессии нет, ты основного действия от препарата не ощутишь, а вот побочное, в том числе самое неприятное для мужчин, можно схлопотать запросто», — объяснил психиатр.

Он подчеркнул, что настоящая клиническая депрессия уже сама по себе приводит к массе проблем со здоровьем, включая сексуальную дисфункцию, крайне негативные мысли, снижение энергии и неспособность выполнять даже простые бытовые дела – в этом случае антидепрессанты помогают человеку выздороветь.

Напомним, врач-психотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Ирина Крашкина рассказала «Газете.Ru», что в 2025 году россияне купили на 36% больше антидепрессантов, чем годом ранее. По ее мнению, такой рост объясняется тем, что антидепрессанты начали применять при лечении не психиатрических заболеваний, и тем, что некоторые аптеки продают препараты без рецепта, несмотря на запрет. Даже если человеку требуется наблюдение специалиста, попасть на прием бывает трудно, и многие выбирают путь самопомощи — нередко не самый безопасный, убеждена она.

Ранее эксперт развеял опасения скупки антидепрессантов без рецептов.
 
Теперь вы знаете
Дефицит одного витамина есть у большинства россиян. В чем причины нехватки
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!