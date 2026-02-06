Эксперт развеял опасения скупки антидепрессантов без рецептов

Рост продаж антидепрессантов в России не должен вызывать тревогу по поводу того, что граждане приобретают их по совету фармацевтов без рецептов, заверил ведущий международный экономист-эксперт на фармацевтическом рынке, к.э.н. Павел Лисовский. Все подобные препараты строго имеют рецептурный статус и продаются по назначению психиатров, объяснил он в эфире Общественной Службы Новостей.

«Противотревожные препараты и препараты от депрессии, антидепрессанты, относятся к серьезным препаратам, то есть они вызывают серьезные последствия, и просто так их не принимают. Чтобы фармацевт сам порекомендовал этот препарат – крайне маловероятно, это имеет юридические последствия», — подчеркнул специалист.

Рост спроса на антидепрессанты не связан с рекомендациями фармацевтов, но они при продаже препаратов все равно должны рассказывать покупателям о возможных рисках и побочных эффектах, заключил эксперт.

Напомним, врач-психотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Ирина Крашкина рассказала «Газете.Ru», что в 2025 году россияне купили на 36% больше антидепрессантов, чем годом ранее. По ее мнению, такой рост объясняется тем, что антидепрессанты начали применять при лечении не психиатрических заболеваний, и тем, что некоторые аптеки продают препараты без рецепта, несмотря на запрет. Даже если человеку требуется наблюдение специалиста, попасть на прием бывает трудно, и многие выбирают путь самопомощи — нередко не самый безопасный, убеждена она.

