Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы ЭпштейнаПокушение на генерала Алексеева
Общество

Эксперт развеял опасения скупки антидепрессантов без рецептов

Экономист Лисовский: россияне не могут покупать антидепрессанты без рецепта
Fahroni/Shutterstock/FOTODOM

Рост продаж антидепрессантов в России не должен вызывать тревогу по поводу того, что граждане приобретают их по совету фармацевтов без рецептов, заверил ведущий международный экономист-эксперт на фармацевтическом рынке, к.э.н. Павел Лисовский. Все подобные препараты строго имеют рецептурный статус и продаются по назначению психиатров, объяснил он в эфире Общественной Службы Новостей.

«Противотревожные препараты и препараты от депрессии, антидепрессанты, относятся к серьезным препаратам, то есть они вызывают серьезные последствия, и просто так их не принимают. Чтобы фармацевт сам порекомендовал этот препарат – крайне маловероятно, это имеет юридические последствия», — подчеркнул специалист.

Рост спроса на антидепрессанты не связан с рекомендациями фармацевтов, но они при продаже препаратов все равно должны рассказывать покупателям о возможных рисках и побочных эффектах, заключил эксперт.

Напомним, врач-психотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Ирина Крашкина рассказала «Газете.Ru», что в 2025 году россияне купили на 36% больше антидепрессантов, чем годом ранее. По ее мнению, такой рост объясняется тем, что антидепрессанты начали применять при лечении не психиатрических заболеваний, и тем, что некоторые аптеки продают препараты без рецепта, несмотря на запрет. Даже если человеку требуется наблюдение специалиста, попасть на прием бывает трудно, и многие выбирают путь самопомощи — нередко не самый безопасный, убеждена она.

Ранее был назван простой признак эффективности антидепрессанта.
 
Теперь вы знаете
Дефицит одного витамина есть у большинства россиян. В чем причины нехватки
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!