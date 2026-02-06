Россиянам рассказали о последствиях романов с искусственным интеллектом

Демограф Тимаков: романы с ИИ могут уменьшить интерес к партнерам в реальности

Романы с искусственным интеллектом (ИИ) могут привести к потере интереса к партнерам в реальной жизни. Об этом kp.ru рассказал демограф Владимир Тимаков.

По словам специалиста, сейчас виртуальные партнеры становятся все более совершенными. ИИ может поддержать любой разговор и готов выполнять все запросы человека, из-за чего степень его привлекательности порой оказывается выше, чем у живых людей.

Однако эксперт предупредил, что желание постоянно общаться с ИИ может негативно отразиться на естественном процессе построения семьи и снизить интерес к реальным партнерам. Люди привыкают к легкому общению с виртуальным собеседником, с которым не происходят конфликты и другие неприятные ситуации. В итоге из-за этого меняются социальные привычки и ценности.

«Это увлечение со временем придет и к нам. Но для нашей молодежи оно не так опасно, как для японцев и корейцев. Хотя какой-то процент молодых людей, конечно, этим заинтересуется, это усложнит их отношения с обычными людьми», — отметил демограф.

Клинический психолог, методист Лаборатории телепсихологии Пироговского университета Елизавета Куликова до этого рассказала «Газете.Ru», что дружба подростков с чат-ботами может привести к проблемам с социализацией, эмоциональной скупости на личные контакты, закрытости и зависимости. Помимо этого, увеличивается риск пропустить опасные для здоровья состояния.

