В ФСБ рассказали о попытках ряда стран приобретать оружие для Украины через Россию

В Федеральной службе безопасности (ФСБ) России назвали беспрецедентным количество попыток недружественных государств приобретать на российской территории вооружения и военную технику для Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление ФСБ.

В ведомстве подчеркнули, что в 2024 году российские силовики неоднократно пресекали деятельность групп из граждан Украины и стран Запада, причастных к незаконным поставкам авиакомплектующих для украинских Вооруженных сил. В результате был предотвращен ущерб на сумму более 1 млрд рублей.

Кроме того, с октября 2023 года не допущено 236 фактов контрабанды из России беспилотных летательных аппаратов, оптического и другого оборудования.

В мае ФСБ России сообщала об обнаружении крупного тайника с иностранным вооружением на территории города Курахово. По данным спецслужбы, найденное оружие украинские диверсанты хотели использовать во время майских праздников.

Ранее в ДНР обнаружили крупный тайник с вооружением ВСУ в школе.