На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В ФСБ рассказали о попытках ряда стран приобретать оружие для Украины через Россию

ФСБ назвала беспрецедентными попытки ряда стран добывать в РФ оружие для ВСУ
close
Дмитрий Макеев/РИА Новости

В Федеральной службе безопасности (ФСБ) России назвали беспрецедентным количество попыток недружественных государств приобретать на российской территории вооружения и военную технику для Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление ФСБ.

В ведомстве подчеркнули, что в 2024 году российские силовики неоднократно пресекали деятельность групп из граждан Украины и стран Запада, причастных к незаконным поставкам авиакомплектующих для украинских Вооруженных сил. В результате был предотвращен ущерб на сумму более 1 млрд рублей.

Кроме того, с октября 2023 года не допущено 236 фактов контрабанды из России беспилотных летательных аппаратов, оптического и другого оборудования.

В мае ФСБ России сообщала об обнаружении крупного тайника с иностранным вооружением на территории города Курахово. По данным спецслужбы, найденное оружие украинские диверсанты хотели использовать во время майских праздников.

Ранее в ДНР обнаружили крупный тайник с вооружением ВСУ в школе.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами