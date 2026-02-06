Россиянам назвали признаки зависимости от телефона

Сейчас зависимость от гаджетов распространенное явление. У людей с такой привычкой появляется тревога при отсутствии доступа к мобильному телефону, а также снижается качество жизни. Об этом «Известиям» рассказала практикующий психолог Мария Галкина.

«Каждая проверка ленты, лайк или сообщение — это микровыигрыш, вызывающий выброс дофамина, нейромедиатора предвкушения и вознаграждения. Мозг быстро запоминает эту связь: стало скучно или тревожно — взял телефон и получил облегчение. Так формируется устойчивая привычка», — объяснила эксперт.

При этом, по ее словам, эффект усиливается за счет социальных сетей, из-за которых нередко возникает страх упущенных возможностей. Люди видят «лучшие моменты» жизни других пользователей и начинают сравнивать их с собой, в результате чего появляются беспокойство и чувство неполноценности. Спустя время человеку становится сложнее сосредотачиваться без гаджетов, а попытки меньше ими пользоваться начинают вызывать дискомфорт и раздражение.

Психолог отметила, что тревожными сигналами, указывающими на такую зависимость, могут оказаться постоянная проверка уведомлений, неспособность спокойно поесть без телефона, предпочтение виртуального общения живому и паника при разряженном телефоне. В итоге из-за чрезмерного времени, проведенного со смартфоном, появляются проблемы со сном, концентрацией внимания, головные боли, а также ощущение хронической усталости.

По словам специалиста, в такой ситуации кратковременный отказ от гаджетов может принести ощутимый эффект. Однако важно избегать радикальных мех и начинать с выработки «цифровой гигиены». Рекомендуется отключить лишние уведомления, устраивать вечером «тихие часы» для приложений, создавать дома зоны без гаджетов, и каждый день уделять хотя бы один-два часа занятиям вне телефона.

Ранее стало известно, что «залипание» в телефоне во время еды ведет к перееданию и лишнему весу.